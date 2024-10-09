Milli ara sonrası gözler Trabzonspor'da!

Avrupa defterini Ağustos ayında kapatan, Ekim itibarıyla da zirvenin tam 13 puan gerisinde kalan Trabzonspor, milli arada toparlanmak zorunda. Çünkü dönüşte Bordo-Mavililer'i çok zorlu bir fikstür bekliyor. Karadeniz ekibi önce Başakşehir'i ağırlayacak. Ardından evindeki 4 maçtan 10 puan çıkartan Göztepe'ye konuk olacak. 11. haftada Papara Park'ta Fenerbahçe derbisi var. Sonraki maçta ise deplasmanda Çaykur Rizespor rakip.
Sakatların çoğu dönüyor
İlk 5 maçından tek galibiyet çıkartabilen teknik direktör Şenol Güneş, kötü gidişatı değiştirmeye çalışacak. Milli arada hazırlıklar bugün başlıyor. Sakatlar ve milli takımlara gidenlerle birlikte eksik sayısı 18. Fakat Ozan Tufan, Cihan Çanak, Umut Bozok, Batagov, Hüseyin Türkmen, Enis Destan gibi isimler takıma dönecek. Sakatlığı ciddi olmayan Denswil de Surinam Milli Takımı'ndan döndükten sonra idmanlara çıkacak.
Hem taktik hem fizik...
Şenol hoca, lige verilen arayı yoğun bir şekilde geçirecek. Oyuncu grubuna hem fiziksel yüklemeler olacak hem de bireysel performansları artırmak adına yıldızlarla tek tek görüşme yapılacak. Kafasındaki oyun anlayışını takıma aşılamak isteyen Güneş, özellikle daha hızlı ve temaslı bir futbol istiyor. Tecrübeli teknik adam, milli ara sonrasındaki zorlu fikstürden çıkmak için takım performansının mutlaka yükselmesi gerektiğini düşünüyor.
5 maçta da farklı 11
Trabzonspor'da en büyük sıkıntı istikrar... Hem sakatlıklar hem de bireysel performanslardaki düşüşler nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, ligdeki takımın başında olduğu 5 maça da farklı 11'lerle çıktı. 1-1 berabere kalınan Beşiktaş derbisinin ardından Kayserispor'la oynanan erteleme maçında Banza statü gereği, Visca da kart cezası nedeniyle oynayamamış, yerine Cihan ile Draguş 11'de başlamıştı. Gaziantep mücadelesinde Savic (sakatlık), Bardhi, Orsic ve Draguş'un yerine Cham, Ozan, Nwakaeme ve Banza tercih edildi. 7. haftadaki Konyaspor maçında yine 2 değişiklik yapılırken, Cihan ile Cham'ın yerine Visca ve Bardhi oynadı. Son Hatay mücadelesinde ise sakatlıkları bulunan Denswil, Ozan Tufan ve Nwakaeme kadroda yoktu. Serdar Saatçi, Lundstram ile Draguş 11'deydi.
Sakatların çoğu dönüyor
İlk 5 maçından tek galibiyet çıkartabilen teknik direktör Şenol Güneş, kötü gidişatı değiştirmeye çalışacak. Milli arada hazırlıklar bugün başlıyor. Sakatlar ve milli takımlara gidenlerle birlikte eksik sayısı 18. Fakat Ozan Tufan, Cihan Çanak, Umut Bozok, Batagov, Hüseyin Türkmen, Enis Destan gibi isimler takıma dönecek. Sakatlığı ciddi olmayan Denswil de Surinam Milli Takımı'ndan döndükten sonra idmanlara çıkacak.
Hem taktik hem fizik...
Şenol hoca, lige verilen arayı yoğun bir şekilde geçirecek. Oyuncu grubuna hem fiziksel yüklemeler olacak hem de bireysel performansları artırmak adına yıldızlarla tek tek görüşme yapılacak. Kafasındaki oyun anlayışını takıma aşılamak isteyen Güneş, özellikle daha hızlı ve temaslı bir futbol istiyor. Tecrübeli teknik adam, milli ara sonrasındaki zorlu fikstürden çıkmak için takım performansının mutlaka yükselmesi gerektiğini düşünüyor.
5 maçta da farklı 11
Trabzonspor'da en büyük sıkıntı istikrar... Hem sakatlıklar hem de bireysel performanslardaki düşüşler nedeniyle teknik direktör Şenol Güneş, ligdeki takımın başında olduğu 5 maça da farklı 11'lerle çıktı. 1-1 berabere kalınan Beşiktaş derbisinin ardından Kayserispor'la oynanan erteleme maçında Banza statü gereği, Visca da kart cezası nedeniyle oynayamamış, yerine Cihan ile Draguş 11'de başlamıştı. Gaziantep mücadelesinde Savic (sakatlık), Bardhi, Orsic ve Draguş'un yerine Cham, Ozan, Nwakaeme ve Banza tercih edildi. 7. haftadaki Konyaspor maçında yine 2 değişiklik yapılırken, Cihan ile Cham'ın yerine Visca ve Bardhi oynadı. Son Hatay mücadelesinde ise sakatlıkları bulunan Denswil, Ozan Tufan ve Nwakaeme kadroda yoktu. Serdar Saatçi, Lundstram ile Draguş 11'deydi.