Miller: "Bugün oynasam, 45 sayı ortalamam olurdu"

Eski NBA All-Star'ı Reggie Miller, şu anda oynuyor olsaydı, maç başına kolayca 45 sayı ortalaması yakalayacağını iddia etti.



Şu anda TNT'de analistlik yapan Miller, Miami Heat ve Milwaukee Bucks arasındaki seriden kaynaklanan tartışmalı faul kararlarının ardından bu konuyu ele aldı.



SLAM ile yaptığı röportajda Miller, şu açıklamalarda bulundu:



"Bunlar 90'larda olsaydı ve benim şutlarıma engel olamayıp, yanımda durmak zorunda olsaydınız, 45 sayı ortalama yakalardım. Bugünlerde şutları nasıl engellemeye çalıştıklarını bilmiyorum."



Miller, kariyerinde %39.5 üçlük isabeti ile 18.2 sayı ortalaması yakalamıştı. Modern NBA'de muhtemelen 45 sayı ortalaması yakalaması zor olsa da, oyun bugün olduğu gibi yönetilseydi, kendisinin ve onun dönemindeki diğer şutörlerin nasıl performans göstereceğini görmek ilginç olabilirdi.



