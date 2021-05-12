Milan Torino deplasmanında patladı: 7-0

Serie A'nın 36. hafta maçında Milan, deplasmanda Torino'yu 7- 0mağlup etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Milan Torino deplasmanında patladı: 7-0
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12 Mayıs 2021 23:38
Serie A'nın 36. hafta maçında Milan, deplasmanda Torino'ya konuk oldu.

Torino Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Milan 7-0 kazanarak uzun süre unutulmayacak bir skorla üç puanı almasını bildi.

Karşılaşmada 19. dakikada Theo Hernandez'in golüyle perfeyi açan Milan, 26. dakikada kazanılan penaltıyı Kessie'nin gole çevirmesiyle farkı ikiye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da etkili başlayan Milan, 50. dakikada Brahim Diaz, 62. dakikada Theo Hernandez, 67, 72 ve 79'da ise Ante Rebic'in arka arkaya golleriyle skoru 7-0 yaptı ve üç puanı almayı başardı.

Serie A'da sezonun bitimine iki hafta kala 75 puana yükseldi ve Atalanta'nın da kazandığı haftada haftayı üçüncü sırada tamamladı. Torino ise 35 puanda kaldı.


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