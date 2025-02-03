Milan, Santiago Gimenez'i kadrosuna kattı

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Serie A ekiplerinden Milan, Feyenoord'da forma giyen santrfor oyuncusu Santiago Gimenez'i renklerine bağladı.
23 yaşındaki oyuncu, 32 milyon Euro bedelle Milan'a transfer oldu.
PERFORMANSI
Bu sezon Feyenoord formasıyla 19 maçta forma giyen Gimenez, 16 gol 3 asistlik katkı yaptı.
Serie A ekiplerinden Milan, Feyenoord'da forma giyen santrfor oyuncusu Santiago Gimenez'i renklerine bağladı.
23 yaşındaki oyuncu, 32 milyon Euro bedelle Milan'a transfer oldu.
PERFORMANSI
Bu sezon Feyenoord formasıyla 19 maçta forma giyen Gimenez, 16 gol 3 asistlik katkı yaptı.