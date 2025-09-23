İtalya Kupası son 32 turu maçında Milan, sahasında Lecce'yi konuk etti.
San Siro'dan oynanan mücadeleyi Milan, 2-0 kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada Santiago Gimenez, 51. dakikada Cristopher Nkunku ve 64. dakikada Cristian Pulisic kaydetti.
Lecce'de Jamil Siebert 18. dakikada VAR kararı sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte Milan, adını son 16 turuna yazdırdı.
