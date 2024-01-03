İtalya Kupası son 16 turu maçında Milan, sahasında Cagliari ile karşılaştı.



Giuseppe Meazza'da oynanan maçı Milan 4-1 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 29 ve 42. dakikalarda Luka Jovic, 50. dakikada Chaka Traore ve 901. dakikada Rafael Leao'dan geldi. Cagliari'nin golünü 88. dakikada Paolo Azzi kaydetti.



Milan'da sol bek Theo Hernandez yaptığı iki asistle takımın galibiyet almasında önemli rol oynadı.



Stefano Pioli'nin öğrencileri bu sonuçla kupada adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.



Milan'ın çeyrek finaldeki rakibi, Atalanta-Sassuolo maçının galibi olacak.





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