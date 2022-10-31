Milan'ın serisine Torinu dur dedi

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile Stefano Pioli'nin yönetimindeki Milan karşı karşıya geldi.



Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Torino 2-1 kazanırken, goller; 35. dakikada Koffi Djidji ve 37. dakikada Anton Miranchuk'tan geldi. Konuk ekip Milan'ın tek golü ise 67. dakikada Junior Messias'tan geldi.



Torino'da forma giyen genç futbolcu Emirhan İlkhan, Milan maçının kadrosunda yer almadı.



Bu sonuçla beraber ligdeki son 4 maçını kazanan Milan'ın galibiyet serisini sonlandıran Torino puanını 17'ye yükseltirken, zirve yolunda darbe alan Milan 26 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Torino deplasmanda Bologna ile karşılaşırken, Milan evinde Spezia'yı konuk edecek.





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