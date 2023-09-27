İtalya Ligi'nde 6. hafta maçında Cagliari ile Milan karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-1'lik skorla Milan oldu.
Cagliari'nin golü 29. dakikada Zito Sebastiao Luvumbo'dan geldi.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Noah Okafor, 45. dakikada Fikayo Tomori ve 60. dakikada Ruben Loftus-Cheek kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Milan puanını 15'e yükseltti. Cagliari 2 puanla son sırada kaldı.
İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta fikstüründe Cagliari, Fiorentina'ya konuk olacak. Milan, Lazio'yu ağırlayacak.
Cagliari'nin golü 29. dakikada Zito Sebastiao Luvumbo'dan geldi.
Milan'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Noah Okafor, 45. dakikada Fikayo Tomori ve 60. dakikada Ruben Loftus-Cheek kaydetti.
Bu galibiyetin ardından Milan puanını 15'e yükseltti. Cagliari 2 puanla son sırada kaldı.
İtalya Ligi'nde bir sonraki hafta fikstüründe Cagliari, Fiorentina'ya konuk olacak. Milan, Lazio'yu ağırlayacak.