Mikel Arteta, koronavirüse yakalandı

Arsenal, teknik direktörü Mikel Arteta'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkla

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Mikel Arteta, koronavirüse yakalandı
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29 Aralık 2021 15:08
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'ın teknik direktörü Mikel Arteta, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Arsenal Kulübü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 39 yaşındaki Arteta'nın izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Martta da Kovid-19'a yakalanan İspanyol teknik direktörün, 1 Ocak Cumartesi günü Manchester City'yi ağırlayacakları lig karşılaşmasında takımın başında yer alamayacağı ifade edildi.


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