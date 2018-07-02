Mike Scott, Clippers ile anlaştı

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Mike Scott, LA Clippers ile tek senelik bir anlaşma imzaladı.Scott, 2017'de Washington Wizards ile bir yıl, 1.7 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.Scott geçtiğimiz sezon kariyerinin en yükseği olan 10.8 sayı ortalama yakalamıştı.