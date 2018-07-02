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Mike Scott, Clippers ile anlaştı
Mike Scott, Clippers ile anlaştı
Mike Scott, LA Clippers ile tek senelik bir anlaşma imzaladı.
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Scott, 2017'de Washington Wizards ile bir yıl, 1.7 milyon dolarlık bir kontrat imzalamıştı.
Scott geçtiğimiz sezon kariyerinin en yükseği olan 10.8 sayı ortalama yakalamıştı.
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San Antonio Spurs ekibinin, Kawhi Leonard için takas tekliflerini dinlese de kendisini takımda tutma umutları olduğu iddia edildi.
LA Clippers'ın, serbest oyuncu olan Montrezl Harrell'la tekrar imza atmak istedikleri açıklandı.
Raul Neto'nun Utah Jazz ile iki yıllığı 4.4 milyon dolara anlaştığı açıklandı.
Orlando Magic ve Isaiah Thomas'ın, olası bir kontrat üzerine görüştükleri iddia edildi.
Yeni Golden State Warrior DeMarcus Cousins'ın, geçtiğimiz sezon New Orleans Pelicans'ın kendisine sunduğu iki yıllığı 40 milyon dolarlık bir kontrat uzatma teklifini sezon bitmeden reddettiği açıklandı.
Tyreke Evans'ın, Indiana Pacers ile bir yıllığı 12 milyon dolarlık bir kontrat ile anlaştığı açıklandı.
Dante Exum'ın, üç yıl 33 milyon dolarlık bir kontrat ile Utah Jazz'de kaldığı açıklandı.
Philadelphia 76ers'ın, Denver Nuggets'tan Wilson Chandler'ı ve bir draft hakkını aldığı bildirildi.
Houston Rockets'ın, Michael Carter-Williams'ı tek yıllığına minimum kontratla kadrosuna kattığı açıklandı.
Kyrie Irving ve Jimmy Butler'ın, bir iddiaya göre birlikte oynamak için bir yol bulmaya çalıştıkları açıklandı.
Oklahoma City Thunder süperstarı Paul George, eski takımı Indiana Pacers'tan ayrılma sürecinde aslında Los Angeles Lakers'a gitmek istediğini, fakat Lakers'ın kendisini takaslamadığını söyledi.
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