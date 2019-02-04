Miha Zajc, Empoli taraftarına seslendi

'nin devre arası transfer döneminde Empoli'den transfer ettiği, Instagram hesabından paylaşım yaptı.Eski takımı Empoli'ye veda mesajında bulunan Sloven futbolcu, şu sözleri kullandı;''Burada duygu dolu yıllar yaşadım. Mutluluklar ve zorluklar vardı ama her zaman Empoli forması ve taraftarı için savaştım. Artık yeni bir maceraya çıkıyorum. Kim bilir belki ileride bir gün tekrar İtalya'da buluşuruz.''