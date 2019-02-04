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Miha Zajc, Empoli taraftarına seslendi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Miha Zajc, eski takımı Empoli taraftarlarına seslendi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Miha Zajc, Empoli taraftarına seslendi
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04 Şubat 2019 20:52
Fenerbahçe'nin devre arası transfer döneminde Empoli'den transfer ettiği Miha Zajc, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Eski takımı Empoli'ye veda mesajında bulunan Sloven futbolcu, şu sözleri kullandı;

''BELKİ İLERİDE TEKRAR BULUŞURUZ''

''Burada duygu dolu yıllar yaşadım. Mutluluklar ve zorluklar vardı ama her zaman Empoli forması ve taraftarı için savaştım. Artık yeni bir maceraya çıkıyorum. Kim bilir belki ileride bir gün tekrar İtalya'da buluşuruz.''

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