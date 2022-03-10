Miha Zajc'a Verona kancası

Fenerbahçe'nin gizli kahramanı Miha Zajc için Verona harekete geçti. İtalyan ekibinin sezonu Kanarya'nın kapısını çalması bekleniyor. Zajc bu sene 6 gol attı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc'a Verona kancası
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10 Mart 2022 11:27
Miha Zajc
Miha Zajc
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki çıkış gösteren yıldızı Miha Zajc için İtalya Ligi takımlarından Verona harekete geçti. İtalyan takımının sezonu sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. .

Fenerbahçe'de bir türlü ilk 11 oyuncusu olarak kabul görmeyen Miha Zajc, bu sezon ligde takımın en golcü 3. ismi oldu. Miha Zajc, Süper Lig'de '6 ve 8 numara' pozisyonunda oynayan futbolcular arasında en golcü futbolcu konumunda. 15'i ilk 11'de olmak üzere 22 karşılaşmada forma giyen Zajc, 6 kez topu filelere yollamayı başardı.

 

 

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