Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki çıkış gösteren yıldızı Miha Zajc için İtalya Ligi takımlarından Verona harekete geçti. İtalyan takımının sezonu sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. .
Fenerbahçe'de bir türlü ilk 11 oyuncusu olarak kabul görmeyen Miha Zajc, bu sezon ligde takımın en golcü 3. ismi oldu. Miha Zajc, Süper Lig'de '6 ve 8 numara' pozisyonunda oynayan futbolcular arasında en golcü futbolcu konumunda. 15'i ilk 11'de olmak üzere 22 karşılaşmada forma giyen Zajc, 6 kez topu filelere yollamayı başardı.
Fenerbahçe'de bir türlü ilk 11 oyuncusu olarak kabul görmeyen Miha Zajc, bu sezon ligde takımın en golcü 3. ismi oldu. Miha Zajc, Süper Lig'de '6 ve 8 numara' pozisyonunda oynayan futbolcular arasında en golcü futbolcu konumunda. 15'i ilk 11'de olmak üzere 22 karşılaşmada forma giyen Zajc, 6 kez topu filelere yollamayı başardı.