Fenerbahçe'nin son dönemlerdeki çıkış gösteren yıldızı Miha Zajc için İtalya Ligi takımlarından Verona harekete geçti. İtalyan takımının sezonu sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. .



Fenerbahçe'de bir türlü ilk 11 oyuncusu olarak kabul görmeyen Miha Zajc, bu sezon ligde takımın en golcü 3. ismi oldu. Miha Zajc, Süper Lig'de '6 ve 8 numara' pozisyonunda oynayan futbolcular arasında en golcü futbolcu konumunda. 15'i ilk 11'de olmak üzere 22 karşılaşmada forma giyen Zajc, 6 kez topu filelere yollamayı başardı.













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