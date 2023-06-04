Miha Zajc'a Rusya'dan kanca!

Fenerbahçe'nin henüz sözleşme yenilemediği Miha Zajc için Avrupa kulüpleri sıraya girdi. Slovak yıldıza son olarak Rusya'dan talip çıktı. Miha Zajc'ın kendisine talip olan Rus ekibiyle transfer görüşmesi yaptığı iddia edildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Miha Zajc'a Rusya'dan kanca!
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04 Haziran 2023 10:37
Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek oyunculardan birisi olan Miha Zajc ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 

Takvim'in haberine göre, Rusya Ligi takımlarından Zenit'in, Sloven orta saha Miha Zajc ile görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe, Zajc ile sözleşmesi bitecek olmasına rağmen yeni kontrat yapmamıştı. Zajc'ı bazı İtalyan kulüplerinin de istediği biliniyor.

Sloven futbolcunun durumu önümüzdeki 2 hafta içinde kesinlik kazanacak.

Miha Zajc bu sezon Fenerbahçe formasıyla 32 maçta 5 gol 4 asist kaydetti. 

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