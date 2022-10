Miguel Crespo: 'Yarışmacı bir oyuncuyum'

Fenerbahçe'de Miguel Crespo, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AEK Larnaca karşılaşması öncesi görüşlerini aktardı.



Portekizli futbolcu, "Performansım arttığı için mutluyum. Çalışmalarımı en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yarışmacı bir oyuncuyum. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim için en önemlisi takıma yardım etmek. Ben her zaman oynamaya hazırım. Takım arkadaşlarım da öyle. Hocamız hangi oyuncuyu oynatırsa, elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." dedi.



Crespo, sözlerini, "Rakibimiz adam adama markaj yapıyor. Bu takımlara karşı oynamak her zaman zordur. Onlar mücadeleci bir takım. Ama biz hazırız. 3 puan için geldik" diye tamamladı.





