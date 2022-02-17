ÖZEL - Fenerbahçe'ye Vitor Pereira döneminde transfer olan Miguel Crespo'ya devre arasında Avrupa'nın iki önemli ekibinin resmi transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.



Sporx.com'un edindiği bilgiye göre, Fenerbahçe'de oynadığı maçlarda başarılı işler yapan ve taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Miguel Crespo için İspanya'nın Atletico Madrid ile İngiltere'nin Everton kulüplerinin farklı şekillerde resmi teklifler yaptı.



Bu sezon Fenerbahçe forması ile 14 maça çıkan ve bu müsabakaların 10'unda ilk 11'de görev alan Miguel Crespo konusunda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un gelen teklifler karşısında herhangi bir görüşme yapmadı ve devre arasında ayrılık düşünülmediği için bu tekliflere cevap verilmedi.



A.MADRİD'DEN KİRALAMA + SATIN ALMA



Atletico Madrid, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki oyuncusu için 1,2 milyon euro kiralama bedeli ve 10 milyon euro satın alma opsiyonu teklif etti. Ancak Fenerbahçe bu teklife cevap vermediği için İspanyol ekibi sonuca ulaşamadı.



Portekizli futbolcun için transferin son günlerine kadar bekleyen İspanyol ekibi, Crespo'da ısrarcı olurken; ara transfer döneminin kapanmasıyla birlikte de bu transfer gerçeklememiş oldu.



EVERTON RESMİ TEKLİF YAPTI



Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Everton'a imza atmaya çok yakın olan teknik direktör Vitor Pereira, İngiliz kulübü ile görüşme yaptığı sırada, Crespo'nun adını verdiği öğrenildi. Everton kulübü scoutları, oyuncuyu izledikten sonra Crespo'nun alınması yönünde raporunu hazırladı. Everton, Fenerbahçe'ye resmi teklifte bulunurken, yine bu teklifin cevapsız kalmasıyla transfer gerçekleşmedi.



FENERBAHÇE'DE PEREIRA İSTEMİŞTİ



Fenerbahçe'nin başına geçmeden önce başkan Ali Koç'tan istediği iki isimden biri olan Crespo'yu Everton'a da götürme çabası içerisine giren Portekizli teknik adam Pereira'nın bu talebi, hem İngiliz ekibinin başına geçemediği, hem de Fenerbahçe cevap vermediği için olumsuz sonuçladı.



HABER: ALİ BUDAK





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