Washington Wizards forveti Khris Middleton, Milwaukee Bucks'ta playofflara kadar sürelerini artırmaya hazırlandığını ancak Kyle Kuzma takasında yer almasının yönetimin tercihi olduğunu belirtti.



Middleton, takas hakkında şunları söyledi:



"Birçok fırsatım oldu. Olaylara bu şekilde bakıyorum. Sürem doldu, bu kadar basit. Aslına bakarsanız, çok daha önce de dolabilirdi. Beni takımda tuttular, potansiyelime inandılar ve sahada verdiğim emeği gördüler. Ama sanırım bu kez, 'Takım için farklı bir yön daha iyi olur' diye düşündüler. Bunu ancak saygıyla karşılayabilirim."



"Bana pek çok farklı şekilde güvendiler. Giannis (Antetokounmpo) sakatlandığında, takımı bir üst tura taşımam için bana güveniyorlardı. Giannis sahada olmadığında ya da kritik bir şuta ihtiyaç duyduklarında, bana güvendiler. Ama sanırım artık güvenemediler."



"Bir oyuncu ve bir birey olarak, insanların benim hakkımdaki düşüncelerini ve inançlarını kontrol edemem. Sadece kendim hakkındaki düşüncelerimi kontrol edebilirim. Hâlâ o oyuncu olduğuma inanıyorum. Hâlâ o seviyede oynayabileceğime inanıyorum. Evet, belki biraz zaman alacak, ama sonunda başarabileceğimi düşünüyorum. Ancak onlar farklı düşündü ve kendi takımları için en iyisini yapmaları gerekiyordu."



Middleton, 2021'de şampiyonluk yaşadığı Bucks formasıyla çıktığı 735 maçta ortalama 17.1 sayı, 4.9 ribaund ve 4.1 asist üretti.



