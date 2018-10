Michael Frey: 'Başarılı olmak için buradayım'

-Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 milyon taraftarı var. İstanbul'da rahat gezebiliyor musun?

-Baskıyı kaldırabiliyor musun?

-Dört yıl önce davet almıştın...

-Şu an senin için her şey yolunda gidiyor gibi...

-Zürih ile iyi bir şekilde ayrılmadın. Oynamayı redderek şantaj yaptın.

-Neden bu kadar sinirlendin?

-Halen otelde mi yaşıyorsun?

-Yakınlarına şehri gezdirmek için rehberlik yapıyor musun?

kadrosuna kattığı, İsviçre basınına röportaj verdi."Hayır. Beni her sokakta tanıyan oluyor. Ancak bu sorun değil. Bunun bir parçası. Fotoğraf çektirmek ve imza dağıtmaktan hoşlanırım. Burada insanlar çok sıcak"Şu anda her şey yolunda gidiyor. Tutkuyu her yerde hissedebilirsiniz. Stadyumda harika bir atmosfer var. Futbol, onların hayatı. Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ancak Fenerbahçe'de baskı üst seviyede""Kaldırmayacak olsam Fenerbahçe'ye gelmezdim. Kendime büyük hedefler belirledim. Fenerbahçe'de başarılı olmak ve sonrasında milli takıma çağrılmak istiyorum. Bunu uzun zamandır hedefliyorum. Bunun için çok çalışıyorum."Evet ama oynamamıştım. Daha sonra Lille'de sakatlandım""Fenerbahçe tüm beklentilerimi aştı. Kulüp, taraftarlar, takım ve teknik direktör harika. Mükemmel bir uyum var""Ayrılış şeklimden dolayı özür dilerim. Zürih'te mükemmel bir yıl geçirdim. Avrupa Ligi için hak kazandım. Veda dışında her şey mükemmeldi""Çünkü Fenerbahçe ile Zürih'in müzakerelerin durduğu öğrendim. Anlaşma yapıldıktan sonra çok mutluyum. Büyük bir fırsattı. Transfer gerçekleşmeseydi, hayal kırıklığı yaşardım. Çok duygusal biriyim ve biraz da deliyim. Ama bu, benim tarzım. Oyun tarzım da böyle. Hedeflerime ulaşmak için her şeyi yapıyorum. Artık geleceğe bakmalıyız""Hayır, güzel bir ev buldum. Yalnız yaşıyorum ana iyiyim. Ailem ve arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyor. İstanbul inanılmaz derecede güzel ve çok farklı.""Hayır, buraya Fenerbahçe ile başarılı olmak için geldim"