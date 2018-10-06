Michael Frey: 'Başarılı olmak için buradayım'

Fenerbahçe'nin Zürih'ten kadrosuna kattığı Michael Frey, İsviçre basınına röportaj verdi.
İşte röportajın tamamı;
-Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 milyon taraftarı var. İstanbul'da rahat gezebiliyor musun?
"Hayır. Beni her sokakta tanıyan oluyor. Ancak bu sorun değil. Bunun bir parçası. Fotoğraf çektirmek ve imza dağıtmaktan hoşlanırım. Burada insanlar çok sıcak"
Şu anda her şey yolunda gidiyor. Tutkuyu her yerde hissedebilirsiniz. Stadyumda harika bir atmosfer var. Futbol, onların hayatı. Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ancak Fenerbahçe'de baskı üst seviyede"
-Baskıyı kaldırabiliyor musun?
"Kaldırmayacak olsam Fenerbahçe'ye gelmezdim. Kendime büyük hedefler belirledim. Fenerbahçe'de başarılı olmak ve sonrasında milli takıma çağrılmak istiyorum. Bunu uzun zamandır hedefliyorum. Bunun için çok çalışıyorum.
-Dört yıl önce davet almıştın...
"Evet ama oynamamıştım. Daha sonra Lille'de sakatlandım"
-Şu an senin için her şey yolunda gidiyor gibi...
"Fenerbahçe tüm beklentilerimi aştı. Kulüp, taraftarlar, takım ve teknik direktör harika. Mükemmel bir uyum var"
-Zürih ile iyi bir şekilde ayrılmadın. Oynamayı redderek şantaj yaptın.
"Ayrılış şeklimden dolayı özür dilerim. Zürih'te mükemmel bir yıl geçirdim. Avrupa Ligi için hak kazandım. Veda dışında her şey mükemmeldi"
-Neden bu kadar sinirlendin?
"Çünkü Fenerbahçe ile Zürih'in müzakerelerin durduğu öğrendim. Anlaşma yapıldıktan sonra çok mutluyum. Büyük bir fırsattı. Transfer gerçekleşmeseydi, hayal kırıklığı yaşardım. Çok duygusal biriyim ve biraz da deliyim. Ama bu, benim tarzım. Oyun tarzım da böyle. Hedeflerime ulaşmak için her şeyi yapıyorum. Artık geleceğe bakmalıyız"
-Halen otelde mi yaşıyorsun?
"Hayır, güzel bir ev buldum. Yalnız yaşıyorum ana iyiyim. Ailem ve arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyor. İstanbul inanılmaz derecede güzel ve çok farklı."
-Yakınlarına şehri gezdirmek için rehberlik yapıyor musun?
"Hayır, buraya Fenerbahçe ile başarılı olmak için geldim"
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İşte röportajın tamamı;
-Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 milyon taraftarı var. İstanbul'da rahat gezebiliyor musun?
"Hayır. Beni her sokakta tanıyan oluyor. Ancak bu sorun değil. Bunun bir parçası. Fotoğraf çektirmek ve imza dağıtmaktan hoşlanırım. Burada insanlar çok sıcak"
Şu anda her şey yolunda gidiyor. Tutkuyu her yerde hissedebilirsiniz. Stadyumda harika bir atmosfer var. Futbol, onların hayatı. Fenerbahçe'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ancak Fenerbahçe'de baskı üst seviyede"
-Baskıyı kaldırabiliyor musun?
"Kaldırmayacak olsam Fenerbahçe'ye gelmezdim. Kendime büyük hedefler belirledim. Fenerbahçe'de başarılı olmak ve sonrasında milli takıma çağrılmak istiyorum. Bunu uzun zamandır hedefliyorum. Bunun için çok çalışıyorum.
-Dört yıl önce davet almıştın...
"Evet ama oynamamıştım. Daha sonra Lille'de sakatlandım"
-Şu an senin için her şey yolunda gidiyor gibi...
"Fenerbahçe tüm beklentilerimi aştı. Kulüp, taraftarlar, takım ve teknik direktör harika. Mükemmel bir uyum var"
-Zürih ile iyi bir şekilde ayrılmadın. Oynamayı redderek şantaj yaptın.
"Ayrılış şeklimden dolayı özür dilerim. Zürih'te mükemmel bir yıl geçirdim. Avrupa Ligi için hak kazandım. Veda dışında her şey mükemmeldi"
-Neden bu kadar sinirlendin?
"Çünkü Fenerbahçe ile Zürih'in müzakerelerin durduğu öğrendim. Anlaşma yapıldıktan sonra çok mutluyum. Büyük bir fırsattı. Transfer gerçekleşmeseydi, hayal kırıklığı yaşardım. Çok duygusal biriyim ve biraz da deliyim. Ama bu, benim tarzım. Oyun tarzım da böyle. Hedeflerime ulaşmak için her şeyi yapıyorum. Artık geleceğe bakmalıyız"
-Halen otelde mi yaşıyorsun?
"Hayır, güzel bir ev buldum. Yalnız yaşıyorum ana iyiyim. Ailem ve arkadaşlarım zaman zaman ziyarete geliyor. İstanbul inanılmaz derecede güzel ve çok farklı."
-Yakınlarına şehri gezdirmek için rehberlik yapıyor musun?
"Hayır, buraya Fenerbahçe ile başarılı olmak için geldim"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın