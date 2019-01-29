Türkiye'nin bu sezon uygulamaya başladığı VAR uygulaması adeta Türk hakemliğinin bir numaralı gündemi haline gelirken, geride bıraktığımız pazartesi gününün en önemli gündemi olan ancak VAR'ın gölgesinde kalan atamalar konusunda ise MHK bu hafta bir ilke imza attı.Merkez Hakem Kurulu'nun pazar akşamı Altay - Afjet Afyonspor maçına atadığı gözlemci Ahmet Şahin'i bu akşam oynanacak olan Galatasaray - Boluspor karşılaşmasına ataması kafaları karıştırdı. Şahin'in 48 saat içinde iki maçta görev alması bir ilk olarak tarihe geçerken, bir sezon öncesine kadar klasman gözlemcisi olarak görev yapan ve hakemlik terübesi pek olmayan Ahmet Şahin'in bu sezon en çok maç alan bir iki isimden biri haline gelmesi "MHK, Şahin'i keşfetti" yorumlarına neden oldu. TFF'deki bazı isimlerin de dikkatini ve tepkisini çeken bu gelişmeyle birlikte gözlemci atamalarını MHK başkanvekili ve icra kurulu üyesi olan Bedri Dölkeleş'in yaptığı belirtildi.Bu arada hakem dünyasında kafaları karıştıran bir başka gelişmede hakemlere karşı ağır hakaret ve söylemleriyle dikkat çeken yorumcu Erman Toroğlu'nun TFF'nin önemli isimleriyle birlikte Kıbrıs'a giderek Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu kış seminerinde hakemlere eğitim vermesi oldu. Beraberinde TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Abdurrahman Arıcı, MHK Başkanvekili Bedri Dölkeleş, MHK üyesi Kadir Tozlu, Üst Klasman gözlemcisi Ahmet Şahin ile birlikte Kıbrıs'a giderek, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu MHK seminerine katılan yorumcu Toroğlu, burada hakemlerle tecrübelerini paylaştı. Geçen hafta gerçekleşen Kıbrıs seyahatinin ardından bu grupta yer alan gözlemci Şehin'e 48 saatte iki maç birden verilmesi Riva'yı huzursuz etti.