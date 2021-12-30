MHK Hilmi Ok Kış Semineri başlıyor

MHK Hilmi Ok Kış Semineri, 2-7 Ocak tarihlerinde yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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MHK Hilmi Ok Kış Semineri başlıyor
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30 Aralık 2021 15:54
Merkez Hakem Kurulu (MHK) Hakem Gelişim Programları çerçevesince 2021-2022 Sezonu MHK Hilmi Ok Kış Semineri, 2-7 Ocak tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak seminere, hakem, yardımcı hakem, gözlemciler ve mentörler pandemi dolayısıyla ayrı gruplar halinde katılacak.

Seminerde, sezonun ilk yarısında tespit edilen önemli teknik konularla ilgili verilecek eğitimlerle birlikte hakemlere UEFA atletik testleri uygulanacak ve fiziksel ölçümler yapılacak.

Seminerdeki teknik konular MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve UEFA Yardımcı Hakem Eğitimcisi Giovanni Stevanato tarafından anlatılacak.

Seminerin basına açık olan resmi açılışı, 3 Ocak Pazartesi günü saat 13.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirilecek. Resmi açılış, FIFA kokart töreniyle sona erecek.

Süper Lig hakemliğine terfi semineri düzenlenecek

MHK Süper Lig hakemliğine terfi semineri cuma günü gerçekleştirilecek.

Seminer, hakem havuzunu genişletme çalışmaları çerçevesince yapılacak.


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