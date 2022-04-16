Metin Öztürk: "Kazanan Galatasaray olsun!"

Galatasaray Başkan Adayların Metin Öztürk, Divan Kurulu'nda kısa bir konuşma gerçekleştirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Metin Öztürk: 'Kazanan Galatasaray olsun!'
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16 Nisan 2022 15:20
Galatasaray Kulübü başkan adayı Metin Öztürk, sarı kırmızılı kulübün olağan divan kurulunda ekibini tanıttı ve kısa bir konuşma yaptı.

Metin Öztürk, "Burak Elmas başkanımız, gerek mali raporları gerek yayıncı kuruluşla olan sıkıntıları anlattı. Tablo parlak değil." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı, "Her iki ekipte de konusunda çok kıymetli, konusuna vakıf Galatasaraylılar var. Eşref Hamamcıoğlu bizim için çok değerli bir başkanımız. Bunu her yerde söylüyoruz. Kim kazanırsa kazansın, kazanan Galatasaray olsun." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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