Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den bir taşla iki kuş!

Arsenal'in Türk yıldızı Mesut Özil, önceki gün 10 numaralı formayla Chelsea'ye karşı mücadele etti. Eşi Amine Gülşe de sahibi oldukları markanın kahvesi eşliğinde tribündeki yerini alıp hem Özil'e destek verdi hem de reklam yaptı.

Kaynak: Takvim
Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe'den bir taşla iki kuş!
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31 Aralık 2019 11:02
Önceki gün takımı Arsenal ile Chelsea'ye karşı mücadele eden Mesut Özil'e eşi Amine Gülşe'den tam destek! Özil'le 7 Haziran'da evlendikten sonra İngiltere'ye yerleşen güzel oyuncu, eşinin Emirates Stadyumu'ndaki maçını yerinde izledi. Müsabakadan saatler önce tribünde yerini alan Gülşe, karşılaşma boyunca eşine tezahüratlarıyla destek oldu.

PATRONİÇE İŞBAŞINDA...
Devre arasında kahve keyfi yapan güzel yenge, eşi Mesut Özil'in stadyumun alt katındaki sahibi olduğu 39 Steps Coffee adlı kafesine uğradı. Gülşe, paylaşımında markalarını etiketleyerek de reklam yaptı.

GÜZEL REKLAM
Eşinin sahibi olduğu kafeye uğrayan Gülşe, maçı kahve eşliğinde izledi. Güzel oyuncu, sosyal medyada markalarının reklamını yaparak Mesut'a destek oldu.

taka

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