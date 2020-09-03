Mesut Özil'den '10 numara' Türkiye forması talebi

Alman Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı oyuncu Mesut Özil, milli oyuncumuz Cenk Tosun forma paylaşımına yorum yaptı.
"NUMARA 10 ALIRIM"
Mesut Özil yaptığı yorumda; "Numara 10 alırım söyle" yazdı. Milli oyuncu Cenk Tosun'un cevabı ise; "Forman en kısa zamanda sende kardeşim" oldu.
Milli oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni yorum geldi.
"NUMARA 10 ALIRIM"
Mesut Özil yaptığı yorumda; "Numara 10 alırım söyle" yazdı. Milli oyuncu Cenk Tosun'un cevabı ise; "Forman en kısa zamanda sende kardeşim" oldu.
Milli oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni yorum geldi.