Mesut Özil'den "10 numara" Türkiye forması talebi

Mesut Özil, yeni Milli Takım formalarımızla paylaşım yapan Cenk Tosun'dan forma istedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Mesut Özil'den '10 numara' Türkiye forması talebi
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03 Eylül 2020 20:19
Alman Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı oyuncu Mesut Özil, milli oyuncumuz Cenk Tosun forma paylaşımına yorum yaptı.

"NUMARA 10 ALIRIM"

Mesut Özil yaptığı yorumda; "Numara 10 alırım söyle" yazdı. Milli oyuncu Cenk Tosun'un cevabı ise; "Forman en kısa zamanda sende kardeşim" oldu.

Milli oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni yorum geldi.





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