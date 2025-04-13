Mesut Bakkal: 'Bu tepki devam ederse önümüz açık'

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Geosis Boluspor'la 2-2 berabere kaldıkları maçta oyuncularının 2-0 geriye düştükten sonraki mücadelesini beğendiğini söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakkal, maça kötü başlamadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:



"Net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. 2-0'dan sonra önemli bir dönüş var. 2-0'dan sonraki oyuna kabulüm. '1 puan iyi, yenilmedik' diyoruz ama rakiplerin kaybettiği haftada avantajımızı kaçırdık. Bu istek devam ettiği sürece istediğimizi alacağız. Bundan sonraki maçlarda da bu istek devam etmeli. Bu oyun ve mücadele dışındakini kabul etmiyorum. Tecrübeli biri olarak söylüyorum, bu tepki devam ederse takımın önü açık. Manisa'da final maçına gideceğiz. Bugün gol pozisyonlarına bile girmek beni mutlu etti. Ankaragücü'nün ruhunda savaşmak vardır. Owusu iğneyle oynadı bugün. Rotariu grip tedavisi görerek oynadı. Burada futbolcu grubuna yazık etmişler. Çok önceden gelen bir süreç. Savaşan bir grup ortaya çıkardık. Düşme kelimesini konuştuğumda içim yanıyor. Hiç yakıştıramıyorum. Buradaki 12. günüm. Herkesi bir anda toparlamanız çok zor. Çocukların koşu tempoları çok kötü. Bu sezon başı yüklenir. Ama yüzde 80-90 ayağı kalkmaya başardık."



Net penaltılarının verilmediğini belirterek hakem Zorbay Küçük'ü eleştiren Bakkal, "Penaltı pozisyonunda yaka paça indirilen bir oyuncumuz var. Bu penaltıyı verse kim ne diyecek? Avrupa maçlarında yere düşen yok. Türkiye'de yerden kalkan yok. Tecrübeli hakem vardı ama top rakibin yüzüne geliyor, 2 dakika durduruyor. Bu maça neden atanmış anlamadım. Ben düz adamım net söylerim, herkesi yeneceğiz." ifadelerini kullandı.



MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Elvan Akdeniz'in son 1 haftadır takımın içinde olduğunu bunun da pozitif bir yansımasını gördüklerini dile getiren Bakkal, "Çok düzgün bir arkadaşımız. Dediklerimizden başka bir şeye karışmıyor. Çok saygılı biri ve düzgün bir çalışma ortamı var. Bu da takıma yansıyor. Bizim işimiz bu oyuncularla lezzetli bir yemek ortaya çıkarmak. Ben Ankaragücü'ne gelmeden önce 5 takım reddettim. Ankaragücü isterse gerisi teferruattır." dedi.



