Messi'ye teklif: 'Kulübün yüzde 5'ini de al'

PSG ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Messi, kulübüyle yaptığı görüşmelerde henüz anlaşma sağlayamadı.



MLS ekibi Inter Miami de Arjantinli yıldızı kadrosuna katabilmek için elinden geleni yapıyor.



David Beckham'ın sahibi olduğu Amerika ekibi, Messi'nin şu an aldığı maaşı oyuncuya veremiyor. Ligde maaş kısıtlaması bulunan kulübün sahibi David Beckham, kulüp hisselerinin %5'lik kısmını dünya yıldızına devretmek istiyor.



Lionel Messi'nin ise geleceği ile ilgili henüz karar vermediği öğrenildi.



PSG TRİBÜNLERİ ISLIKLIYOR



Arjantinli yıldız, Fransız ekibinde sık sık taraftarlardan tepki görüyor.



Son olarak Rennes ile oynanacak olan karşılaşma öncesi futbolcuların adı anons edilirken, sıra Messi'ye geldiğinde tribünler Arjantinli yıldızı yuhaladı.



Efsanesi olduğu Barcelona'ya da döneceği iddia edilen Messi'nin geleceği, sezon sonuna kadar netlik kazanacak.









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