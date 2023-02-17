Lionel Messi, Barcelona'ya geri dönecek mi? Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi'nin takımdaki geleceği merak ediliyordu. Arjantinli yıldızın babası Messi hakkındaki iddialar hakkında çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.



DÜNYA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU



2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin, penaltı atışları sonrası Fransa'yı mağlup ederek şampiyon oldu Arjantin'de golleri 23'üncü ve 109'uncu dakikada Lionel Messi, 36'ncı dakika Angel Di Maria kaydederken, Fransa'nın gollerini 80, 81 ve 118'inci dakikalarda Kylian Mbappe attı. Normal süresi 2-2, uzatma dakikaları ise 3-3 biten mücadelede penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayan Arjantin, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan takım oldu.



2022 Dünya Kupası'nda Messi, çıktığı maçlarda verdiği katkılarla tüm futbolseverlerin sevgisini kazandı. Messi, 2022 Dünya Kupası'nda 6 maça çıktı ve söz konusu maçlarda 6 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Bunun yanında takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi.



CAMPOS: SÖZLEŞME İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ



PSG Sportif Direktörü Luis Campos, Telefoot'a şunları söyledi: "Şu anda Lionel Messi ile sözleşmesini uzatmak için görüşüyoruz. Onu bu projede tutmak istiyorum, bunu saklayamam. Şu anda bu hedefte konuşuyoruz ve onu yanımızda tutmaya devam edeceğiz."



Lionel Messi, Paris Saint-Germain'e 2021'in yazında serbest bir oyuncu olarak imza atmıştı. Arjantinli yıldız, yeni takımında çıktığı toplam 57 maçta 26 gol ve 28 asist kaydetti.



BARCELONA İDDİLARI



PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Lionel Messi'nin, dünya futboluna damgasını vurduğu Barcelona'ya geri dönebileceği de iddialar arasında yer alıyordu. Arjantinli yıldızın babası iddialara yanıt verdi.



BARCELONA'YA KAPILARI KAPADI



İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Lionel Messi'nin babası Jorge Messi, havaalanında oğlunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Messi'nin Barcelona'ya olası dönüşüne yönelik soruya Jorge Messi, "Leo'nun bir daha Barcelona için oynayacağını düşünmüyorum. Laporta ile görüşmedik ve şu an için herhangi bir teklif yok." sözleriyle cevap verirken Katalan ekibine kapıları kapattı.





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