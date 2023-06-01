Merve Dinçel'den altın madalya

Milli sporcu Merve Dinçel, Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya elde etti.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Bakü'deki şampiyonanın üçüncü gününde milli sporculardan kadınlar 49 kiloda Merve Dinçel, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal ve 87 kiloda Enbiya Taha Biçer tatamiye çıktı.



Merve Dinçel, ikinci turda ferdi mücadele eden Elizaveta Ryadninskaya'yı, üçüncü turda Suudi Arabistanlı Dunya Ali Abutaleb'i mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.



Çeyrek finalde Kazak Botakoz Kapanova, yarı finalde İspanyol Adriana Cerezo Iglesias'ı yenen Merve, finalde son olimpiyat şampiyonu Taylandlı Panipak Wongpattanakit ile eşleşti. Rakibini eleyen Merve, altın madalya kazandı.



Öte yandan, erkekler 80 kiloda Hüseyin Kartal birinci, 87 kiloda Enbiya Taha Biçer de üçüncü turda rakiplerine yenilerek elendi.



"OLİMPİYAT İÇİN BİRER BASAMAK"



Azerbaycan'da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Milli sporcu Merve Dinçel, olimpiyatlarda da bu başarıyı tekrarlamak istediğini söyledi.



Merve Dinçel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya şampiyonu olduğu ve bunu da kardeş ülkede başardığı için büyük mutluluk yaşadığını dile getirdi.



2022'de de Avrupa şampiyonluğu elde ettiğini hatırlatan Dinçel, "Bu sene kardeş ülkemizde dünya şampiyonu oldum. Bunun için ayrıca gururluyum. Her şey çok güzeldi. Seneye olimpiyatlar var. Bunlar olimpiyat için birer basamak. Buradan aldığımız puanlarla olimpiyatlara gideceğiz. Buradaki gibi inşallah olimpiyatlarda da altın madalya kazanmak istiyorum. Bunun için çalışıyorum. Gerisi Allah'tan." diye konuştu.



Dinçel, kendilerine destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Tekvando Federasyonu yetkililerine ve antrenörlerine teşekkür etti.



Bakü'deki şampiyonanın üçüncü gününde kadınlar 49 kiloda tatamiye çıkan Merve Dinçel, finalde son olimpiyat şampiyonu Taylandlı Panipak Wongpattanakit'i mağlup ederek altın madalya kazanmıştı.



