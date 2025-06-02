Galatasaray'daki sözleşmesinin bitmesiyle sarı-kırmızılı takımdaki macerasına nokta koyan Dries Mertens, İstanbul'dan ayrıldı.
Belçikalı futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı. 38 yaşındaki futbolcu, havalimanında basın mensuplarına bir açıklama yapmadı.
Galatasaray forması altında 3 sezonda 5 kupa kazanan Mertens, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 136 maçta 25 gol attı ve 44 asist yaptı.
Belçikalı futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı. 38 yaşındaki futbolcu, havalimanında basın mensuplarına bir açıklama yapmadı.
Galatasaray forması altında 3 sezonda 5 kupa kazanan Mertens, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 136 maçta 25 gol attı ve 44 asist yaptı.
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