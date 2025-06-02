02 Haziran
Tunus-Burkina Faso
20:30
02 Haziran
FC Lahti-JaePS
18:30
02 Haziran
TPS-EIF
18:30
03 Haziran
Chapecoense-Amazonas FC
01:00
03 Haziran
Paysandu-Criciuma
03:00

Mertens, İstanbul'dan ayrıldı!

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve sarı-kırmızılı takıma veda eden Dries Mertens, İstanbul'dan ayrıldı.

calendar 02 Haziran 2025 16:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mertens, İstanbul'dan ayrıldı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'daki sözleşmesinin bitmesiyle sarı-kırmızılı takımdaki macerasına nokta koyan Dries Mertens, İstanbul'dan ayrıldı.

Belçikalı futbolcu, ailesiyle birlikte İstanbul'dan ayrıldı. 38 yaşındaki futbolcu, havalimanında basın mensuplarına bir açıklama yapmadı.

Galatasaray forması altında 3 sezonda 5 kupa kazanan Mertens, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 136 maçta 25 gol attı ve 44 asist yaptı.


HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.