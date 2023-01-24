Mert Müldür için Galatasaray açıklaması

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Mert Müldür için kulübü Sassuolo'ya 5 milyon euroluk teklif yapacağı yönünde çıkan iddialar üzerine açıklama geldi.



23 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür'ün temsilcisi Max Hagmayr, Radyospor'a yaptığı açıklamada devre arasında transfer ihtimalinin olmadığını duyurdu.



Max Hagmayr, "Mert Müldür şu anda yeniden fit ve eski formunu yakalamak için çalışıyor. Bir sakatlık geçirmişti, iyileşti. Konsantrasyonu bunun üzerine." açıklamasını yaptı.



"Galatasaray, Mert konusunda sizinle temasa geçti mi?" sorusuna cevap veren Max Hagmayr "Karar vermek için çok erken, şu anda çok erken. Mert sezon sonuna kadar İtalya'da kalacak. Yazın ne olacağını göreceğiz. Yaz döneminde gelişme olabilir." dedi.



Sassuolu ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mert Müldür, bu sezon sakatlığı nedeniyle 20 maçta forma giyemedi.





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