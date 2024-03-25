Mert Müldür'den Milli Takım ve Fenerbahçe için şampiyonluk sözü

''BÜTÜN AİLEM VİYANA'DA YAŞIYOR, MAÇA GELECEK''

''SON BİRKAÇ İÇİNDE TAKTİKSEL OLARAK ÇOK GELİŞTİK''

''BENİ EN ÇOK ZORLAYAN İSİMLER RONALDO VE LEAO''

''DE ZERBI ÇOK BÜYÜK BİR HOCA''

HEDEFLER AVRUPA ŞAMPİYONASI VE F.BAHÇE İLE ŞAMPİYONLUK

A Milli Futbol Takımının savunma oyuncularından Mert Müldür, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk hedefin gruptan çıkmak olduğunu ve sonrasında da her rakibi yenebilecek güçte olduklarını söyledi.EURO 2024 hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya ile karşılaşacak ay-yıldızlı ekibin Macaristan kampında açıklamalarda bulunan Mert, Almanya'daki turnuvada başarılı olacaklarına inandığını belirtti.Milli takımın son iki şampiyonada gruptan çıkamadığını hatırlatan ancak bu kez işlerin farklı olacağına inandığını söyleyen Mert, şöyle konuştu:EURO 2024'te Türkiye'nin F Grubu'ndaki rakiplerini de değerlendiren Mert,ifadelerini kullandı.Milli futbolcu, Macaristan'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşma hakkında iseşeklinde konuştu.Avusturya doğumlu olan Mert, ay-yıldızlı ekibin yarın Avusturya ile oynayacağı karşılaşmayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:Mert Müldür,şeklinde yanıtladı.Mert, oynadığı mevkide en beğendiği oyuncuyu isesözleriyle açıkladı.Milli futbolcu,sorusuna,yanıtını verdi.Mert Müldür,şeklinde yanıtladı.sözlerini kullanan Mert,dedi.Mert Müldür, Sassuolo'da teknik direktörlüğünü yapan ve son dönemde futbol dünyasında adından söz edilen teknik adamlarda biri olan Roberto De Zerbi hakkında ise şunları söyledi:Mert, Sassuolo'nun De Zerbi sonrasında yaşadığı düşüşle ilgili,ifadelerini kullandı.Mert, bu yılki hedefleriyle ilgili olarak,şeklinde konuştu.Milli futbolcu, oyun tarzını beğendiği liglerin başında İtalya'nın geldiğini belirterek,değerlendirmesinde bulundu.