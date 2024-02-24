"Dün son idman bittikten sonra Bonucci ile frikik attık. 'Sana nasıl vurulacağını göstereceğim' dedi. Golden sonra onun yanına gitmek istedim. Çok büyük bir karakter, bize çok yardımcı oluyor. Gol atacağımı hissetmiştim. Çok mutluyum." dedi.



Şampiyonluk yarışına değinen Mert Hakan, " Zor bir süreçten çıktım. Taraftarımız büyük bir destek verdiler bize. Fenerbahçe birlikte olduğunda gerçekten çok büyük bir camia. Taraftarımız sezon sonuna kadar dişlerini sıksın. Bu sene olacak gibi hissediyorum gerçekten. Tekrar söylüyorum; Fenerbahçe yıkılmaz." sözlerini sarf etti.



Oyuna kötü başladıklarını söyleyen Mert Hakan, "Oyuna istediğimiz gibi başlayamadık. Kasımpaşa iyi analiz yapmış. Önde iyi baskı yaptılar. Bunu hafta içi değerlendireceğiz. Hocamız eksiklerimizi anlatacaktır. Oyunu biraz daha güçlendirmemiz lazım. Bunun farkındayız. 11 hafta kala galip gelmek önemli. 2 haftadır böyle anlamlı galibiyetler daha çok mutlu ediyor. Bizim için her maç final." dedi.



Oyunun güçlendirilmesi gerektiğini söyleyen Yandaş, "Biz oyunumuzu güçlendirmek zorundayız. Bugünkü tribün ve destek olduğu sürece iç saha bizim en büyük kozumuz olacak. Fenerbahçe birlikte olduğunda yıkılması imkansız bir camia. Taraftarımız, bu akşam iyi oynamasak da ne olursa olsun arkamızda durdular. Bugün gerçekten bizi yerdeyken ayağa kaldıran onlar oldu. Bundan önce bir tık homurdanmalar vardı. Onlara da hak veriyoruz. Önemli olan günün sonunda ne olduğu. Sezon sonuna kadar dişimizi sıkalım. Nelerle mücadele ettiğimizi onlar da biliyor. En azından sezon sonuna kadar birlikte olalım da sonra faturayı kime keseceklerse keserler." ifadelerini kullandı.



"FRED'İ BEN ATTIRMADIM"



Kayserispor maçında Fred'in ve kendisinin gördüğü kırmızı karta değinen Yandaş, "Ben ve ailem 2 haftadır gülebiliyoruz. Kendi hatalarım da var. Oyuna konsantre olmam gerekti. Bir musibet bin nasihatten iyidir. Başıma talihsiz bir olay geldi. Benim hatam kendi kırmızı kartım. Fred'i ben attırmadım. Öyle bir algı oluştu. Başımıza gelen her olayda bir hayır vardır. Sahaya çıkmayı bekliyordum. O fırsat son 2 haftada geldi." sözlerini sarf etti.



"ÇOK NET PENALTI"



Son dakikalarda kazanılan penaltının doğru olduğunu söyleyen Mert Hakan, "Ben pozisyonu maçtan sonra izledim. Bence çok net penaltı. Bu pozisyonun üzerine tartışmak, ülkemizdeki klasik algı yaratma kısmına girer. Ülkemizde bu çok var. Yerden sekiyor, zamanı var, eli açık, eliyle oynuyor. Hakem autu gösterdi, pozisyon penaltıya döndü." dedi.



Fenerbahçe li Mert Hakan Yandaş, 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.Attığı gole değinen Mert Hakan,