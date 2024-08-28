Mert Hakan Yandaş, Mourinho'dan forma bekliyor

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın geçtiğimiz sezondan kalma cezası sona erdi ve Süper Lig'de oynanacak olan Alanyaspor müsabakasında hocası Jose Mourinho'dan görev bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş, Mourinho'dan forma bekliyor
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28 Ağustos 2024 10:14
Fenerbahçe'de başarılı oyuncu Mert Hakan Yandaş, geçen sezonun 37. haftasında oynanan Galatasaray maçından sonra 4 maç ceza almıştı. Mert Hakan Yandaş, ligin ilk 3 haftasında formasından uzak kaldı.

CEZASI BİTTİ VE FORMA BEKLİYOR

Rize karşılaşmasıyla birlikte cezasını tamamlayan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Alanyaspor karşısında Jose Mourinho'dan görev bekliyor.

SIKI ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR

Mert Hakan, idmanlarda hocasının gözüne girebilmek için sıkı bir şekilde çalışıyor. Tecrübeli futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3 maçta 111 dakika sahada kaldı ve 1 asist yaptı. 

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