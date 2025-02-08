Mert Günok: "Gerekirse hakemi de yeneriz"

Beşiktaş'ın tecrübeli file bekçisi Mert Günok, Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Günok: 'Gerekirse hakemi de yeneriz'
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08 Şubat 2025 21:33
Son güncelleme 08 Şubat 2025 21:35
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın oynanma saati ile ilgili konuşan Günok, "İzleyenler de gördü, siz de buradaydınız. Havanın durumunu gördünüz. Maçın saatiyle ilgili birçok spekülasyon oldu. Buradan federasyonda maç saatini yapan kişilere teşekkür etmek istiyorum. Bize bu şekilde ekstra motivasyon sağladılar. Sivasspor, çoğu maçını 13.00 ve 16.00 oynarken biz 19.00'da oynadık. Onlara yürekten teşekkür ederim. Bize ekstra motivasyon sağladılar." dedi.

Hakem kararlarına ve saha şartlarına tepki gösteren tecrübeli kaleci, "Mücadele gerektiren bir futbol gerekiyordu. Zeminle, rakiple, havayla mücadele ettik. Sivassporlu oyuncular için de geçerli bu. Onları da tebrik ediyorum. Bizim için ekstra motivasyon oldu. Neden genelde geçen sene ve bu sene böyle küçük olaylar bizim başımıza geliyor? Biz kulüp olarak bu durumlara karşı kendimizi ezdirmeyiz. Gerekirse çıkar hakemi de yeneriz! Bu sene çok iyi gittiğimiz söylenemez ama bunu kendi içimizde halletmeliyiz. Biz hakkımızın yenmesine karşıyız. Bunu söylemek istiyorum" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
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