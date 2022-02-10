Mersin Yenişehir Nika Baric'i kadrosuna kattı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Sloven oyun kurucu Nika Baric'i kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mersin ekibi kariyerinde 3 kez FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki Baric'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.



Avrupa'da, 2010'da "Yılın Genç Oyuncusu" ödülünü alan 1,70 metre boyundaki Baric, geçen sezon Elazığ İl Özel İdare forması giymişti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Baric, "Hedefleri olan bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Taraftarımızla bütünleşip kentimize kupalar kazandırmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.





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