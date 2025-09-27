27 Eylül
Gaziantep FK-Samsunspor
17:00
27 Eylül
Eyüpspor-Göztepe
17:00
27 Eylül
Heracles-S. Rotterdam
22:00
27 Eylül
Excelsior-PSV Eindhoven
21:00
27 Eylül
FC Volendam-PEC Zwolle
19:45
27 Eylül
Ajax-NAC Breda
17:30
27 Eylül
PSG-Auxerre
22:05
27 Eylül
Toulouse-Nantes
20:00
27 Eylül
Lorient-AS Monaco
18:00
27 Eylül
Cagliari-Inter
21:45
27 Eylül
Juventus-Atalanta
19:00
27 Eylül
Como-Cremonese
16:00
27 Eylül
Villarreal-Athletic Bilbao
22:00
27 Eylül
Mallorca-Alaves
19:30
27 Eylül
Atletico Madrid-Real Madrid
17:15
27 Eylül
Getafe-Levante
15:00
27 Eylül
Tottenham-Wolves
22:00
27 Eylül
N. Forest-Sunderland
19:30
27 Eylül
M.City-Burnley
17:00
27 Eylül
Leeds United-Bournemouth
17:00
27 Eylül
C.Palace-Liverpool
17:00
27 Eylül
Chelsea-Brighton
17:00
27 Eylül
Brentford-M. United
1-018'
27 Eylül
Mönchengladbach-E. Frankfurt
19:30
27 Eylül
Wolfsburg-RB Leipzig
16:30
27 Eylül
St. Pauli-Leverkusen
16:30
27 Eylül
Mainz 05-B. Dortmund
16:30
27 Eylül
FC Heidenheim-Augsburg
16:30
27 Eylül
Ümraniye-Arca Çorum FK
19:00
27 Eylül
Esenler Erokspor-Iğdır FK
16:00
27 Eylül
Karagümrük-Trabzonspor
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Mersin Spor yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor

27 Eylül 2025 12:56
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mersin Spor yeni sezona galibiyetle başlamak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, pazar deplasmanda karşılaşacağı Glint Manisa Basket'i yenerek sezona iyi başlamayı hedefliyor.

Ligin ilk haftasında pazar saat 18.00'de Glint Manisa Basket'e konuk olacak Mersin Spor, kentteki antrenmanlarını tamamladı.

Mersin Spor Genel Menajeri Cihan Mumcuoğulları, AA muhabirine, takım olarak yeni sezon hazırlıklarını verimli geçirdiklerini söyledi.


En iyi 5'i ve rotasyonu bulmak için hazırlık maçlarına çıktıklarını dile getiren Mumcuoğulları, şöyle konuştu:

"Sezona hazır olduğumuzu düşünüyorum. Buna uygun bir kadro kurduk. 7 yabancı, 7 yerli sporcumuz var. 6'sı geçen seneden kalan, kemik kadro diyebileceğimiz sporcular. Avrupa tecrübesi olan sporcular tercih ettik. 2-3 kulvarı götürebilecek bir ekibimizin olduğunu düşünüyorum."

Mumcuoğulları, lige galibiyetle başlamayı hedeflediklerini belirterek, "Manisa yepyeni bir kadroyla sezona hazırlandı. Kolay deplasman olmayacaktır. İncelediğim kadarıyla mücadeleci ve enerjik bir kadro oluşturdular. Biz de çok deneyimli, bu ligde ikinci senesi olan bir kadroyuz. Galibiyetle dönebileceğimizi ümit ediyorum. Sahaya çıkıp en iyi mücadeleyi vereceğiz." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
