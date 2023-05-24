Merkezefendi'nin yıldızına Euroleague'den talip var!

Türkiye Basketbol Süper Lig'inde Yukatelel Merkezefendi Belediyesi, bu sezon Play off'lara kalma başarısı gösteremesede sezonun dikkat çekici takımlarıdan birisi olmayı başardı.



İtalyan basınına göre, Merkezefendi'nin genç basketbolcusu İspanyol ekibi Baskonia ile iki yıllık sözleşme imzalayacak.



Bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 28 karşılaşmada görev alan Yunan forvet Rogkavopoulos, maç başına 15.4 sayı, 6.2 ribaund, 1.8 asist ortalaması ile oynadı.