Merkezefendi, krize geçit vermedi

Basketbol Süper Ligi'nde son 5 haftada 4 galibiyet alarak düşme hattından kurtulmak için umutlandı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Merkezefendi, krize geçit vermedi
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19 Mart 2025 13:11
Son güncelleme 19 Mart 2025 13:12
Basketbol Süper Lig'nde son 5 haftada 4 galibiyet alarak düşme hattından kurtulmak için umutlanan Merkezefendi Belediyesi Basket kadroda kriz yaşanmasına izin vermedi.

Geciken maaşlar nedeniyle geçen hafta Yalovaspor maçı öncesinde boykot yaptıkları öğrenilen oyuncuların maaşlarının yatırıldığı belirtildi. Denizli temsilcisinde takımın son Yalovaspor galibiyeti hariç prim alacağı da olmadığı, Büyükçekmece deplasmanının galibiyet primlerinin ise henüz maç oynanmadan oyunculara ödendiği açıklandı.
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