16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
22:00
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
01:00
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

Merkezefendi, Alen Omic ile sözleşme imzaladı!

Merkezefendi, Alen Omic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Merkezefendi, Alen Omic ile sözleşme imzaladı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Merkezefendi Belediyesi Basket, pota altını güçlendirmek adına önemli bir transfere imza attı.

Denizli ekibi, Slovenya Milli Takımı'nda da forma giyip Avrupa basketbolunun en tecrübeli uzunları arasında gösterilen Alen Omic ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

2.16 boyunda, 32 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Anadolu Efes (Türkiye), Unicaja Malaga (İspanya), Crvena Zvezda (Sırbistan), Gran Canaria (İspanya), Olimpia Milano (İtalya), Hapoel Jerusalem (İsrail) ve son olarak Cedevita Olimpija (Slovenya) gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giydi. Omic, hem EuroLeague hem de EuroCup düzeyinde uzun yıllar boyunca istikrarlı performans sergileyerek kıtanın en deneyimli pivotları arasında yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
