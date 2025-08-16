Merkezefendi açıkladı: Josh Roberts

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Merkezefendi Belediyesi Basket kadrosunu 26 yaşında 2,05 boyundaki ABD'li pivot Josh Roberts'la güçlendirdi.



Manhattan'dan mezun olan Roberts, kariyerine Avustralya'da başladı. Sonrasında Yeni Zelanda'ya geçen uzun, bu ülkede maç başına 13 sayı, 13,2 ribaund ortalamaları yakalayarak ligde birinci oldu.



Roberts geçen sezonu Yunanistan Ligi'nde ve Eurocup'ta mücadele eden Aris'te tamamladı.



