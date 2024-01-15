Mercedes'ten, Toto Wolff'e yeni sözleşme

Mercedes AMG Formula 1 takımı, Takım Patronu Toto Wolff ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Mercedes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Toto Wolff'ün doğum gününü kutlarken, "Doğum günün kutlu olsun patron! 49+3" paylaşımında bulunarak 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
İşte Mercedes'in paylaşımı:
Mercedes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Toto Wolff'ün doğum gününü kutlarken, "Doğum günün kutlu olsun patron! 49+3" paylaşımında bulunarak 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
İşte Mercedes'in paylaşımı: