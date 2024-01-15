Mercedes'ten, Toto Wolff'e yeni sözleşme

Mercedes yönetimi, takım patronu Toto Wolff ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Mercedes'ten, Toto Wolff'e yeni sözleşme
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15 Ocak 2024 16:04
Mercedes AMG Formula 1 takımı, Takım Patronu Toto Wolff ile yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

Mercedes sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Toto Wolff'ün doğum gününü kutlarken, "Doğum günün kutlu olsun patron! 49+3" paylaşımında bulunarak 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

İşte Mercedes'in paylaşımı:



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