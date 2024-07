Menemen FK'da Seçim Can imzaladı

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, golcü Seçim Can Koç'u renklerine bağladı. Son olarak Sebat Gençlikspor'da görev yapan 26 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.



Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, Sebat Gençlikspor'dan 26 yaşındaki forvet Seçim Can Koç ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır. Seçim Can Koç'a ailemize hoş geldin diyor, şanlı armamız altında başarılar diliyoruz. Sebat Gençlikspor'dan renklerimize bağladığımız forvet Seçim Can Koç, kulüp başkanımız Sn. Bilgin Tokul ile bir araya gelerek sözleşmesini imzalamıştır" denildi.



Adapazarıspor'da kariyerine başlayan oyuncu, Muğla Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Hendek Dereköyspor, Erenlerspor, Bolu Abant FK, Orduspor 1967, 1922 Konyaspor ve Aliağa FK'da top koşturdu.





