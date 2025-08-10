Menemen'den ayrılan Çağrı'nın yeni durağı Amed oldu

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayan Menemen Futbol Kulübü'nden ayrılan isimler farklı kulüplere imza atmayı sürdürüyor.



Geçen sezondan birçok as futbolcusunu kaybeden Menemen'de kiralık olarak forma giyen Çağrı Fedai'nin yeni durağı 1'inci Lig oldu. Genç golcü Amed Sportif'e imza attı.



Fenerbahçe kadrosunda yer alan 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon ara transfer döneminde kiralık geldiği Menemen FK'da 13 maçta görev yapmıştı.