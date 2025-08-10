10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-340'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-038'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-039'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
2-190'
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Menemen'den ayrılan Çağrı'nın yeni durağı Amed oldu

Menemen'de kiralık olarak forma giyen Çağrı Fedai'nin yeni durağı 1'inci Lig oldu. Genç golcü Amed Sportif'e imza attı.

calendar 10 Ağustos 2025 13:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen'den ayrılan Çağrı'nın yeni durağı Amed oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2'nci Lig'de yeni sezon öncesi transferde henüz adım atmayan Menemen Futbol Kulübü'nden ayrılan isimler farklı kulüplere imza atmayı sürdürüyor.

Geçen sezondan birçok as futbolcusunu kaybeden Menemen'de kiralık olarak forma giyen Çağrı Fedai'nin yeni durağı 1'inci Lig oldu. Genç golcü Amed Sportif'e imza attı.

Fenerbahçe kadrosunda yer alan 19 yaşındaki futbolcu geçen sezon ara transfer döneminde kiralık geldiği Menemen FK'da 13 maçta görev yapmıştı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
2 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
3 Konyaspor 1 1 0 0 2 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
7 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
8 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
9 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
10 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
11 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
12 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
14 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
15 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 0 2 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
