Menajeri Galatasaray'ı doğruladı! Anlaşma...

Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katan sarı kırmızılıların yeni hedefi golcü bir ismi renklerine bağlamak. Galatasaray'ın ilgilendiği Shamar Nicholson'un menajeri sarı kırmızılı takımı doğruladı. İşte transferin detayları...

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Menajeri Galatasaray'ı doğruladı! Anlaşma...
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17 Ağustos 2022 14:04
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla giren sarı kırmızılılar transferlerine devam ediyor.

Mertens ve Torreira ile anlaşan Aslan yeni transferler için gün sayıyor. Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne ile yollarını ayıran Galatasaray'da forvet bölgesine yapılacak takviye merak konusu.

Sarı kırmızılı ekip Süper Lig'de 2 maçta 1 gol attı. Galatasaray Süper Lig'de yaşadığı gol sorunu nedeniyle rotasını hücum hattına çevirdi.

Giresunspor maçındaki şok skor karşısında sarı kırmızılı yönetim forvet transferine hız verdi. Jamaika basını Jamaica gleaner'ın haberine göre, Galatasaray Shamar Nicholson ile ilgileniyor.

GALATASARAY'IN İLGİSİ VAR

Oyuncunun menajeri Kevin Cowan, Türkiye'den Galatasaray'ın ilgisini doğruladı.

Cowan, doğru teklif gelirse Nicholson'ın bir sezondan daha az zaman geçirdikten sonra Rus kulübünden ayrılabileceğini söyledi. Menajer Cowan, Galatasaray ve diğer dört Türk kulübünün yanı sıra diğer Avrupa kulüplerinin de ilgi gösterdiğini açıkladı.

"HENÜZ ANLAŞMA YOK"

Cowan, "Galatasaray bana ve kulübe bazı sorular yöneltti. Ancak dört Türk kulübünün yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinden kulüpler olduğunu söylemekten başka bir şey gelmiyor.

Ancak şu anda Shamar için hiçbir kulüple anlaşmamız yok" dedi. "Transfer iki hafta daha kapanmıyor, bu yüzden doğru teklif gelirse ve projeyi beğenirsek ve bir anlaşma yapabilirsek, o zaman elbette yaparız."

Nicholson geçen Aralık ayında Spartak Moskova'ya katıldı ve 16 maçta beş gol attı. 

 
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