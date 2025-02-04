Memik Yılmaz: 'Hak yiyen vebalini öbür tarafta verir!'

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "İki büyük kendi arasında oynasın, aslında biz Anadolu kulüplerine yazık ediliyor diye düşünüyorum." dedi.Yılmaz, maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettiklerini söyledi.Futbolda galibiyet ve mağlubiyetin olduğunu hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti: