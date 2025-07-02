Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da yeniden altın kemer peşinde: 'Sınırlarımı zorlamaya geldim'

- "Kırkpınar'ı yaşamaya geldim"

- "Hak edenin kazanacağı güreşler olsun"

Kırkpınar'ın deneyimli isimlerinden 39 yaşındaki Mehmet Yeşil Yeşil, tecrübesiyle yeniden altın kemeri kuşanmayı hedefliyor.Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 2009 ve 2010'da başpehlivan olma başarısı gösteren Antalyalı güreşçi, Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 664'üncüsü düzenlenecek organizasyona verimli bir kamp dönemiyle hazırlandı.Kırkpınar'da 18. kez kol bağlayacak başarılı güreşçi, kariyerinin son yıllarında kürsünün en üst basamağını istiyor.Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine, Kırkpınar'a yakışır bir performans sergilemek için elinden geleni yapacağını söyledi.Kırkpınar'da olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Mehmet Yeşil Yeşil,dedi.Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'a her yıl ayrı bir heyecanla geldiğini ifade etti.Er meydanında elinden geleni yapacağını dile getiren Mehmet Yeşil Yeşil, şunları kaydetti:Başarılı başpehlivan, geçen yıllara göre kendini daha iyi hissettiğini vurguladı.Bu yıl tüm dikkatini yağlı güreşe verdiğini anlatan Mehmet Yeşil Yeşil, şöyle konuştu: