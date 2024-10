Mehmet Topal'dan milli yıldıza övgü: 'Hayran kaldığım bir oyuncu'

Üç büyüklerin formasını ıslatan Mehmet Topal teknik adamlık kariyerine Petrolul Ploieşti ile başladı. Romanya Ligi ekibini çalıştıran 38 yaşındaki teknik adam, Milliyet'e açıklamalar yaptı. İşte Mehmet Topal'ın sorularımıza verdiği yanıtlar...



"Bu macera yaklaşık 5 ay önce başladı. Sezona başlamadan önce görüşmelerimiz oluyordu. Futbolu bıraktığımda aslında biraz ailemle vakit geçirmek istiyordum. 1-2 sene ailemle dolu dolu vakit geçirme imkanı yakaladım. Çünkü yaklaşık 23-24 senedir hep bu işin içinde olup, hep en üst seviyede yapmaya gayret gösterdiğimiz için hem kafa olarak hem de vücut olarak çok yıpranmıştım. Birkaç sene dinlendikten sonra tabii teklifler de vardı ancak ben acele etmek istemedim.



'PROJEYE BODOSLAMA DALDIK'



Yurtdışında başlamak tabii ki hedeflerimizden biriydi. Böyle güzel bir proje geldi. Biz de tabiri caizse bu projeyi değerlendirdik ve bodoslama daldık diyelim. İyi ki de öyle yapmışız. Şu an güzel bir oluşumun içerisindeyiz. Tabii ki sıkıntılar var ama bu sıkıntıları çözmek için de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada başlamak kısmetimizde varmış. İyi ki de burada başladım.



'FUTBOLCULUK DAHA KOLAY'



Kesinlikle futbolculuk daha kolaydı. Futbolcuyken sadece kendinizin ve takımınızın performansından sorumlusunuz. Sürekli kendinizi kontrol etmek zorundasınız ama teknik direktörlük kısmına geldiğiniz zaman kulüpte tabiri caizse muhasebecisine kadar her şeyi kontrol etmek zorundasınız. Çünkü bütün insanlar sizin gözünüzün içine bakıyor ve sizden gelecek başarıyı bekliyor. Çalışanlarla birlikte aile olabiliyorsanız zaten bir şekilde başarıyı yakalıyorsunuz. Onun için işin teknik kısmı çok daha zor. Çok uykusuz gecelerimiz oluyor. Futbolculuğun kıymetini bilmek lazımmış diyebilirim.



'NAZARA İNANAN BİR İNSANIM'



Ben nazara inanan bir insanım. Aslında maça çıkmadan önce baya konuşmuşlardı yenilmezlik serimizi. Ben de içimden acaba bir kaza olur mu tümseğe gelmeyelim diye söylüyordum. Bu hafta kaybettik ama çok iyi oynayarak kaybettik. Orada hakem de ara ara maçın önüne geçecek hareketlerde bulundu. Bazı ufak hatalarla maçın o skora gelmesinde pay sahibi diyebilirim ama olsun biz de bu mağlubiyetten büyük dersler çıkartacağız. Bu da bizim nazarlığımız olsun. Şimdi tekrar yenilmezlik serisi elde etmek için gayret göstereceğiz.



ŞAMPİYONLUK İDDİASI



Ben hayatım boyunca hedefi olmayan hiçbir gemiye binmedim. Eğer bir yerde çalışıp mücadele ediyorsam o işin hakkını vermek zorundayım. Hep birlikte buradaysak hepinizin şampiyonluğa inanmasını istiyorum demiştim. Belki oyuncularım arasında bunu komik karşılayan ya da 'hoca hayal mi görüyor?' diyen de olmuştu. Çünkü biz baktığımızda Romanya Ligi'nde bütçe olarak daha düşük seviyede olan 2-3 takımdan biriyiz. Ancak şimdi oyuncularım bazı şeyleri şimdi çok daha iyi anladılar. Bunun sebebi de göstermiş oldukları 10 haftalık performanslarıydı. Şu an onlar da çok inanmış durumdalar. Mali açıdan kulübün bazı sorunları olduğu için bu bize zaman zaman yansıyor. Biz elimizden geldiğince sahada kalmaya çalışıyoruz ve işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bu seneki hedefimiz ilk 6 içerisinde bitirip play-offlara kalıp şampiyonluğa oynayan bir takım yapmaktı. Şu an hedeflediğimiz doğrultuda da gidiyoruz.



'HARWARD'I BİTİRSEK BU KADAR ZORLANMAZDIK'



Biz çok büyük bir risk aldık ama iyi ki de o riski almışım. Çünkü yaşanılabilecek her şeyi yaşadık zorluklar anlamında bahsediyorum. Güzel ve keyifli olan çoğu şeyi yaşadık. Tecrübe ile ilgili bana çok şey kattı diyebilirim. Harward Üniversitesi'ni bitirecek olsak bu kadar zorlanacağımızı düşünmüyorum belki. (gülerek)



'OYUNCULARIM SÜPER LİGİ TAKİP EDİYORLAR'



Bu sene ben Süper Lig'i çok takip edemiyorum. Yoğun bir maç temposundayız. Evde olduğumuz dönemlerde maç özetlerine bakma imkanımız oluyor. Ama genelde maç skorlarını bana oyuncularım söylüyor. Çok takip ediyorlar ve ligimizi çok seviyorlar.



Giderken oyun tarzını çok araştırdım tabii. Gidince oyun tarzı çok hoşuma gitti çünkü oyun çok fazla durmuyor orada. Benim de en çok istediklerimden biri oyunun durmaması. Dünyanın önde gelen liglerine baktığımızda oyun kalitesinin en üst seviyede olmasının sebebi oyunun çok fazla durmaması. Aslında burada da değişmesi çokta zor değil. İşinizi doğru yapıp, profesyonelce çalıştığınız zaman her şey değiştirilebilir. Zamanla umarım biz de bu seviyeye geçeriz.



'SEMİH İNANILMAZ ÖZELLİKLERİ OLAN BİR OYUNCU'



Ben Semih Kılıçsoy'u Beşiktaş'ta oynadığım dönemlerde alt yapı maçlarında izliyordum. O zamanlarda da çok beğendiğim bir oyuncuydu. Bence inanılmaz özellikleri olan bir oyuncu. Semih'in sabretmesi gerekiyor. Oynamamak bir oyuncu için her zaman çok kötü bir şeydir. Semih bence bunu kafaya takmamalı. O formayı bir daha nasıl alırım diye düşünmeli. Semih'in bende ayrı bir yeri var. Canlı izlerken de hayran kaldığım bir oyuncuydu.



'LUCESCU İLE GÖRÜŞÜYORUZ'



Lucescu ile telefonda görüşüyoruz. Maçlar hakkında konuşuyoruz. Bazen maçlarımızı izlediğinde hem takım performansı hem oyuncular hakkında sohbet etme fırsatımız oluyor. Onunla da milli takımda çalıştığım bir dönem vardı. Benim için çok özel hocalardan, özel insanlardan bir tanesi. Onun bilgileri, tecrübeleri bizim için önemli.



Hayatta her şey olabilir.13-14 yaşıma gittiğimde benim de çok büyük hayallerim vardı. Bu meslekte benim edindiğim en büyük tecrübe olmayacak diye bir şeyin olmaması. Eğer isterseniz her şey mümkün. 3 büyüklerde şampiyon olmuş futbolcu rekorumu teknik direktörlükte de kırarsam benim için ayrı bir onur olur. Bu rekoru kıran Mustafa Denizli hocamız var aslında. Biz bunu 4'e çıkartalım, Mustafa hocayı geçmemiz gerekiyor. (gülerek)



'PREMIER LİG HAYALİM'



Premier Lig benim hayalim. Oynarken de söylerdim Premier Lig'de oynamazsam gözüm açık gideceğim diye. 1-2 sene orada oynamak isterdim. Futbolcu olarak gidemedim ama teknik adam olarak çok gitmek istiyorum. Romanya'da çok fazla eleştiri yok. Haftanın her günü spor programı var tabii. Ancak futbolcuların kafası daha rahat oluyor. Bizim ülkemizde çok fazla spor programı var ve çok fazla bilgi ortada dönüyor. Bunu da biraz aşağı çekmek gerekiyor. Herkes spor biliyor derler ya. Bir restoranda yemek deseniz dahi herkesin bir fikri var bunu söylüyor ve bunu emin bir şekilde söylüyorlar.



'ÖRNEK ALDIĞIM KİŞİ UNAI EMERY'



Çok fazla büyük antrenörle çalıştım. Hepsinden birer parça almaya gayret gösterdim. Bazen aldıklarımı saha içinde ve dışında kullanıyorum. Örnek aldığım kişi ise Unai Emery. Benim hayatımda çok büyük bir yeri var. İnanılmaz bir iş disiplini, ahlakı var kendisinde. Benim çalıştığım ender teknik adamlardan bir tanesidir. Çalışma tarzını örnek aldığım biridir. Türk teknik direktör olarak Çanakkale'de belli bir seviyeye gelmem için çok çalışan hocalarım vardı. Mustafa hoca ve Yusuf İncedal bunlardan bir tanesiydi. Fatih Terim benim için ayrıdır. Çünkü milli takımda oynamama ilk sebep olmuş ve çok saygı duyduğum teknik direktörlerden bir tanesi. Emery'nin de bende çok fazla emeği oldu. Tüm çalıştığım teknik direktörlerle çok büyük yaşanmışlıklarım var tabii ki.