Galatasaray'ın 'Yılmaz' savaşçısı: Barış Alper!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un en fazla güvendiği isimlerden olan Barış Alper, özellikle lig yarışında ön plana çıkacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın 'Yılmaz' savaşçısı: Barış Alper!
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10 Nisan 2025 08:31
Galatasaray'da sezonun yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, istikrarı ve performansıyla takdir toplamaya devam ediyor.

Milli futbolcu, Galatasaray'ın son 101 maçının 97'sinde forma giydi.

Teknik Direktör Okan Buruk'un en fazla güvendiği isimlerden olan Barış Alper, özellikle lig yarışında ön plana çıkacak.

DAHA FAZLA SORUMLULUK

Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'a daha fazla sorumluluk vereceği belirtildi.

BU SEZON BARIŞ ALPER

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta forma giydi ve 11 gol, 6 asistlik katkı verdi. 

 
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