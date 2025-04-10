Galatasaray'ın 'Yılmaz' savaşçısı: Barış Alper!

Galatasaray'da sezonun yıldız isimlerinden Barış Alper Yılmaz, istikrarı ve performansıyla takdir toplamaya devam ediyor.
Milli futbolcu, Galatasaray'ın son 101 maçının 97'sinde forma giydi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un en fazla güvendiği isimlerden olan Barış Alper, özellikle lig yarışında ön plana çıkacak.
DAHA FAZLA SORUMLULUK
Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'a daha fazla sorumluluk vereceği belirtildi.
BU SEZON BARIŞ ALPER
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta forma giydi ve 11 gol, 6 asistlik katkı verdi.
Milli futbolcu, Galatasaray'ın son 101 maçının 97'sinde forma giydi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un en fazla güvendiği isimlerden olan Barış Alper, özellikle lig yarışında ön plana çıkacak.
DAHA FAZLA SORUMLULUK
Okan Buruk'un Barış Alper Yılmaz'a daha fazla sorumluluk vereceği belirtildi.
BU SEZON BARIŞ ALPER
24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maçta forma giydi ve 11 gol, 6 asistlik katkı verdi.