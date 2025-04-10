Luka Jovic'in menajeri Dusko Tosic geçtiğimiz günlerde Başkan Adalı ile bir araya geldi.
Tosic'in bu görüşmede, Milan'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sırp golcü Luka Jovic'i önerdi.
2019- 20 sezonunda Frankfurt'tan Real Madrid'e 63 milyon euro'ya transfer olan Jovic'in Beşiktaş'ta forma giymek istediğini iletti.
İmza parasıyla beraber 3 milyon euro'luk bir rakamın garanti edilmesi durumunda 27 yaşındaki yıldızın imza atmaya hazır olduğunu söyledi.
SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR
Beklenen performansı veremeyen yıllık 10 milyon euro civarında maliyeti bulunan Ciro Immobile ile yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlı yönetimin tecrübeli oyuncunun transferini değerlendirmeye aldığı bildirildi. Takımıyla Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Jovic'in güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro.
"KALSA DAHA İYİ OLUR AMA..."
Sırp basınına açıklamalarda bulunan Jovic'in babası, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmesi bitecek futbolcuyla ilgilendiğini ifade ederek; "Beşiktaş ve Trabzonspor, Luka ile ilgileniyor; bu doğru. Milan'da kalması daha iyi olur. Ama kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman kalmak mümkün olmayabilir ve başka bir kulübe gitmekten başka çaremiz kalmaz" dedi.
PERFORMANSI
27 yaşındaki Sırp forvet bu sezon 9 maçta 2 gol performansı sergiledi. Sırbistan Milli Takımı formasını da 44 kez terleten yıldız oyuncu bu maçlarda 11 gol kaydetti.
Beşiktaş'a Jovic Sürprizi
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Luka Jovic, Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak bakıyor.
Luka Jovic'in menajeri Dusko Tosic geçtiğimiz günlerde Başkan Adalı ile bir araya geldi.
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