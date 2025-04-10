İkinci yarının lideri Fenerbahçe

Süper Lig'in ikinci yarısında Fenerbahçe 26 puan alırken Galatasaray, 21 puanda kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İkinci yarının lideri Fenerbahçe
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10 Nisan 2025 08:53
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tüm hızı ve heyecanıyla devam ediyor. 

31. haftasına gireceğimiz Süper Lig'de bitime 8 hafta kaldı. İkinci yarılar itibarıyla Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor.

Sezonun ilk yarısını 50 puanla lider tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önündeydi. Ancak ikinci devrede ibre Sarı-Lacivertlilerden yana döndü.

Mourinho'nun takımı, oynadığı karşılaşmalardan 26 puan çıkararak önemli bir çıkış yakaladı. Buna karşılık Galatasaray bu süreçte 21 puanda kaldı. Beşiktaş, 10 maçta 18 puan toplarken; Kasımpaşa, Bodrumspor ve Antalyaspor da 11 maç sonunda aynı puana ulaştı. 
 
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