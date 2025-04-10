İkinci yarının lideri Fenerbahçe

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31. haftasına gireceğimiz Süper Lig'de bitime 8 hafta kaldı. İkinci yarılar itibarıyla Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor.
Sezonun ilk yarısını 50 puanla lider tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önündeydi. Ancak ikinci devrede ibre Sarı-Lacivertlilerden yana döndü.
Mourinho'nun takımı, oynadığı karşılaşmalardan 26 puan çıkararak önemli bir çıkış yakaladı. Buna karşılık Galatasaray bu süreçte 21 puanda kaldı. Beşiktaş, 10 maçta 18 puan toplarken; Kasımpaşa, Bodrumspor ve Antalyaspor da 11 maç sonunda aynı puana ulaştı.
31. haftasına gireceğimiz Süper Lig'de bitime 8 hafta kaldı. İkinci yarılar itibarıyla Fenerbahçe'nin üstünlüğü dikkat çekiyor.
Sezonun ilk yarısını 50 puanla lider tamamlayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin 8 puan önündeydi. Ancak ikinci devrede ibre Sarı-Lacivertlilerden yana döndü.
Mourinho'nun takımı, oynadığı karşılaşmalardan 26 puan çıkararak önemli bir çıkış yakaladı. Buna karşılık Galatasaray bu süreçte 21 puanda kaldı. Beşiktaş, 10 maçta 18 puan toplarken; Kasımpaşa, Bodrumspor ve Antalyaspor da 11 maç sonunda aynı puana ulaştı.