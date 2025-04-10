PSG, Skriniar yerine Van Dijk'ı düşünüyor

PSG, Milan Skriniar'ın satışına izin verip Virgil Van Dijk'ı kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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PSG, Skriniar yerine Van Dijk'ı düşünüyor
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10 Nisan 2025 08:09
Fenerbahçe, ara transfer de kiralık olarak kadrosuna kattığı Milan Skriniar'ın tapusu için girişimlerine hız verecek.

Fransa basınındaki haberlere göre; Paris Saint-Germain, Slovak oyuncusunun yerine Van Dijk'ı düşünüyor. Liverpool ile sözleşmesi bitecek Hollandalı stoper de Fransa ekibine sıcak bakıyor.

Sarı-Lacivertliler de Skriniar'ı gözden çıkaran PSG ile masaya oturarak transferi hızlıca bitirmek isteyecek.

Oyuncu için 10 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği iddialar arasında. Skriniar'ın birçok ülkeden talibi var ama yıldız savunmacı Kadıköy'de kalmaya sıcak. 

 
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