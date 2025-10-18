Mehmet Kaya: 'Beşiktaş galibiyeti inancın ve emeğin zaferidir'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde başkan Mehmet Kaya, galibiyetten dolayı kırmızı-siyahlı camiayı tebrik etti.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Mehmet Kaya, yayımladığı tebrik mesajında camianın tüm paydaşlarına teşekkür ederek galibiyetin inanç ve emeğin zaferi olduğunu belirtti.



Başkan Kaya, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Zor bir deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve hocamızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterilen mücadele ve karakter, camiamızın büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Taraftarlarımızın desteğiyle bu galibiyet sadece üç puan değil, inancın ve emeğin zaferidir. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımızla el ele vererek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Hep birlikte, Gençlerbirliği'miz için."



