Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde başkan Mehmet Kaya, galibiyetten dolayı kırmızı-siyahlı camiayı tebrik etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkan Mehmet Kaya, yayımladığı tebrik mesajında camianın tüm paydaşlarına teşekkür ederek galibiyetin inanç ve emeğin zaferi olduğunu belirtti.
Başkan Kaya, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Zor bir deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden futbolcularımızı, teknik heyetimizi ve hocamızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterilen mücadele ve karakter, camiamızın büyüklüğünü bir kez daha ortaya koydu. Taraftarlarımızın desteğiyle bu galibiyet sadece üç puan değil, inancın ve emeğin zaferidir. Yönetimimiz, teknik ekibimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımızla el ele vererek hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz. Hep birlikte, Gençlerbirliği'miz için."
Mehmet Kaya: "Beşiktaş galibiyeti inancın ve emeğin zaferidir"
Gençlerbirliği Başkanı Mehmet Kaya, Beşiktaş maçının ardından konuştu.
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği'nde başkan Mehmet Kaya, galibiyetten dolayı kırmızı-siyahlı camiayı tebrik etti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Sergen Yalçın: "Kabul edilebilir bir durum değil"
-
9
Van Dijk: "Büyük bir kalite kaybettik"
-
8
Galatasaray yönetiminden 40 milyon euroluk operasyon!
-
7
Beşiktaş'a milli ara sonrası büyük yıkım!
-
6
Galatasaray'da ibra kararı!
-
5
Hakan Bilal Kutlualp: "Bunları açıklayın!"
-
4
Aziz Yıldırım'dan Hamdi Akın'ın sözlerine sert tepki: Ortalık karıştı!
-
3
RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler
-
2
Fenerbahçe'de tarihi Yüksek Divan Kurulu'nda yaşananlar!
-
1
Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında ilginç diyalog
- 23:40 Inter, Roma'yı deplasmanda devirdi!
- 23:33 Teaira McCowan, Fenerbahçe Opet'te!
- 23:33 Mehmet Kaya: "Beşiktaş galibiyeti inancın ve emeğin zaferidir"
- 23:20 Formula 1 ABD Grand Prix'sinde sprint yarışını Verstappen kazandı
- 23:15 Gençlerbirliği, Süper Lig'de çıkışa geçti
- 23:02 Wagner Pina: "Her maça 3 puan için çıkıyoruz"
- 22:35 Kaan Ayhan: "Daha rahat kazanabilirdik"
- 22:33 Nuri Şahin: "Hakem kararlarına itiraz etmeyin dedim"
- 22:27 Gabriel Sara'dan Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'a övgü!
- 22:24 Kemen: "Topla daha fazla üretken olmalıyız"
- 22:19 Leroy Sane'den İlkay Gündoğan açıklaması!
- 22:09 Başakşehir'de alarm: Çarpıcı istatistik
- 22:01 Galatasaray, milli aradan Leroy Sane ile döndü!
- 21:38 Antony son dakikada sahneye çıktı, bir puanı kurtardı!
- 21:32 Arsenal, liderliği Batı Londra'da bırakmadı
- 21:30 Leroy Sane, aradan fırtına gibi döndü!
- 21:24 Bayern Münih, Dortmund'u iki golle geçti!
- 21:21 Başakşehir'in golü VAR'dan döndü
- 21:03 Napoli'yi eski aşk yıktı! Giovanni Simeone
- 20:58 Çorum FK'den dört gollü net galibiyet!
- 20:32 Aykut Çakmaklı: "Güzel bir oyunla 3 puan aldık"
- 20:19 Hüseyin Eroğlu: "Beşiktaş'ı bu atmosferde yenmek değerli"
- 20:19 Galatasaray'da Okan Buruk'a sarı kart!
- 20:04 Recep Uçar: "Kötü oyun ve kötü mücadele"
- 19:58 Nice, evinde Lyon'u 3 golle geçti!
- 19:49 İlhan Palut: "1 puanı hak etmiştik"
- 19:49 Fatih Tekke: "Daha iyi olmalıyız"
- 19:48 Galatasaray Daikin, Kuzeyboru'ya set vermeden kazandı!
- 19:46 Welbeck şov yaptı, Brighton Newcastle'ı devirdi!
- 19:39 Metehan Mimaroğlu: "Beşiktaş'ı burada yenmek herkese nasip olmaz"
- 19:33 Franco Tongya: "Beşiktaş'a karşı vazgeçmedik"
- 19:30 Okan Buruk: "Birçok oyuncuyu dinlendirdik"
- 19:29 Sergen Yalçın: "Kabul edilebilir bir durum değil"
- 19:21 Rıdvan Yılmaz: "Konuşmayacağım"
- 19:18 Barcelona, El Clasico öncesi moral buldu
- 19:16 Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
- 19:03 Hull City giderek toparlıyor
- 19:00 Beşiktaş'a milli ara sonrası büyük yıkım!
- 18:58 Erling Haaland futbolu kırdı!
- 18:56 Trabzonspor'dan ligde seri!
- 18:49 Galatasaray Çağdaş Faktoring, ligde 3'te 3 yaptı!
- 18:48 RAMS Başakşehir - Galatasaray: 11'ler
- 18:40 Vakıfbank, Beşiktaş'a karşı set vermeden galip!
- 18:34 Bayer Leverkusen seriye ara vermedi
- 18:27 Stuttgart, aradan galibiyetle döndü
- 18:25 Leipzig, Baumgartner ile üç puanı kaptı!
- 18:20 Cengiz Ünder, 11 başladığı ilk maçta golünü attı!
- 18:14 Beşiktaş'ta Svensson, iki maç sonra yeniden formanın sahibi
- 18:09 Rıdvan Yılmaz'dan 1259 gün sonra bir ilk!
- 18:08 Selçuk İnan: "Zor bir deplasmanda kazandık"
- 18:06 Fenerbahçe Opet, Kocaeli deplasmanında hata yapmadı!
- 17:55 Sakaryaspor'dan 6 gollü galibiyet
- 17:35 Karşıyaka, Bosna Hersekli basketbolcu Nemanja Gordic'i transfer etti
- 17:14 Bodo/Glimt, Galatasaray öncesi farklı kazandı!
- 17:12 Eczacıbaşı Dynavit, İlbank'a set vermedi!
- 17:09 Van Spor - Pendikspor maçında eşitlik!
- 17:08 Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonluğuna son 1 yarış!
- 17:03 Vedat Muriqi attı, Sevilla yıkıldı!
- 17:02 Manisa'da kazanan çıkmadı
- 16:50 Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou ile yollar ayrıldı
Bayern Münih, Dortmund'u iki golle geçti!
Sunderland, Vitor Pereira'nın galibiyet hasretini sürdürdü!
Erling Haaland futbolu kırdı!
Bayer Leverkusen seriye ara vermedi
Stuttgart, aradan galibiyetle döndü
Vedat Muriqi attı, Sevilla yıkıldı!
Nottingham Forest'ta Ange Postecoglou ile yollar ayrıldı
Chelsea, üç puanı üç golle aldı!
Fatih Terim'den Kenan Yıldız'a büyük övgü: "Daha yeteneklisi yok!"
Mönchengladbach'ta kan kaybı devam ediyor
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|9
|8
|1
|0
|22
|4
|25
|2
|Trabzonspor
|9
|6
|2
|1
|15
|7
|20
|3
|Göztepe
|8
|4
|4
|0
|11
|2
|16
|4
|Fenerbahçe
|8
|4
|4
|0
|12
|5
|16
|5
|Gaziantep FK
|8
|4
|2
|2
|12
|12
|14
|6
|Beşiktaş
|8
|4
|1
|3
|13
|11
|13
|7
|Samsunspor
|8
|3
|4
|1
|10
|8
|13
|8
|Konyaspor
|8
|3
|2
|3
|15
|12
|11
|9
|Alanyaspor
|8
|2
|4
|2
|10
|9
|10
|10
|Antalyaspor
|8
|3
|1
|4
|9
|13
|10
|11
|Kasımpaşa
|8
|2
|3
|3
|8
|9
|9
|12
|Rizespor
|8
|2
|2
|4
|10
|13
|8
|13
|Gençlerbirliği
|9
|2
|2
|5
|9
|13
|8
|14
|Kocaelispor
|9
|2
|2
|5
|8
|14
|8
|15
|Başakşehir
|8
|1
|3
|4
|7
|9
|6
|16
|Eyüpspor
|8
|1
|2
|5
|4
|11
|5
|17
|Kayserispor
|8
|0
|5
|3
|5
|17
|5
|18
|Karagümrük
|8
|1
|0
|7
|7
|18
|3